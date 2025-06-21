Рашфорд буде змушений повернутися до тренувань з Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд повернеться до тренувального процесу команди наступного місяця, якщо клуб не зможе домовитися про його трансфер.

Про це повідомляє ESPN.

Манкуніанці готові продати 27-річного англійця, який опинився в списку на продаж разом із Джейдоном Санчо, Антоні та Алехандро Гарначо.

Інтерес до Рашфорда проявляють Барселона, Інтер, Ювентус і Баварія, а також низка клубів АПЛ.

Але Юнайтед ще не отримав повноцінної пропозиції. Наразі ситуація така, що Рашфорд повернеться до розташування команди в липні на передсезонну підготовку..

Повідомляється, що Маркус хоче перейти до клубу, який гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону. Це пов'язано із бажанням потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що головним пріоритетом для Маркуса Рашфорда є перехід до Барселони.

Нагадаємо, що у той же час Антоні, якого також хочуть продати, готовий піти на значне скорочення зарплати заради можливості залишити Манчестер Юнайтед.