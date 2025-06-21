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Рашфорд буде змушений повернутися до тренувань з Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 21 червня 2025, 07:48
Рашфорд буде змушений повернутися до тренувань з Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд
Getty images

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд повернеться до тренувального процесу команди наступного місяця, якщо клуб не зможе домовитися про його трансфер.

Про це повідомляє ESPN.

Манкуніанці готові продати 27-річного англійця, який опинився в списку на продаж разом із Джейдоном Санчо, Антоні та Алехандро Гарначо.

Інтерес до Рашфорда проявляють Барселона, Інтер, Ювентус і Баварія, а також низка клубів АПЛ.

Але Юнайтед ще не отримав повноцінної пропозиції. Наразі ситуація така, що Рашфорд повернеться до розташування команди в липні на передсезонну підготовку..

Повідомляється, що Маркус хоче перейти до клубу, який гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону. Це пов'язано із бажанням потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що головним пріоритетом для Маркуса Рашфорда є перехід до Барселони.

Нагадаємо, що у той же час Антоні, якого також хочуть продати, готовий піти на значне скорочення зарплати заради можливості залишити Манчестер Юнайтед.

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