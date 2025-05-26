Астон Вілла визначилась з майбутнім Рашфорда

Вінгер Маркус Рашфорд повернеться у Манчестер Юнайтед після оренди в Астон Вілли.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вілла не активувала опцію викупу гравця через не потрапляння у Лігу чемпіонів, тож тепер він буде доступним для трансферу іншим клубам. Зазначається, що Манчестер Юнайтед хоче отримати за Маркуса 40 млн фунтів.

Рашфорд втратив місце у стартовому складі після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що вихованець "червоних дияволів" не проти повернення на "Олд Траффорд", але він не вірить, що гратиме там за Аморіма.

За Віллу Маркус Рашфорд відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.