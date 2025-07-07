Баварія узгодила контракт із Луїсом Діасом

Вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас погодився перейти у Баварію.

Про це повідомляє Bild.

За їхньою інформацією, гравець досягнув принципової домовленості з чемпіонами Німеччини щодо умов особистого контракту. Тепер Баварії ще потрібно вести переговори з Ліверпулем стосовно суми трансферу.

Очікується, що чемпіони Англії вимагатимуть за свого гравця щонайменше 70 – 80 мільйонів євро. Першу пропозицію від Баварії Ліверпуль уже відхилив.

Раніше повідомлялося про те, що вінгер мріє перейти в Барселону. У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро.