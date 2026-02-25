Лідер Інтера знайшов причину раннього вильоту команди з Ліги чемпіонів

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла пояснив сенсаційний виліт "нерадзуррі" з 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 від норвезького Буде-Глімта (за двома матчами 2:5).

Його слова наводить Andy Calcio.

Футболіст міланського клубу знайшов причину такого провального результату. Барелла пригадав пенальті у матчі проти англійського Ліверпуля в основному раунді ЛЧ. Ніколо назвав цей 11-метровий, який реалізував угорський лідер "мерсисайдців" Домінік Собослаї, вигаданим.

"Ось у чому різниця, коли через 1 єдиний пункт ти не проходиш напряму до 1/8 фіналу, тільки тому, що тобі призначили вигаданий пенальті на 90-й хвилині проти Ліверпуля, і через це ти не потрапив до 8 найкращих команд. Можна було б заощадити 2 матчі, уникнувши дуже довгої поїздки до Норвегії. Але такий вже футбол у новій Лізі чемпіонів", – сказав Барелла.

Нагадаємо, що те протистояння закінчилось мінімальною перемогою Ліверпуля 0:1. Інтер через цю поразку не зумів напряму вийти до 1/8 фіналу турніру, посівши 10-те місце загальної турнірної таблиці (15 балів).

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу також прокоментував виліт своєї команди з єврокубкового турніру.

"Нерадзуррі" допомогли норвезькому супернику встановити унікальний рекорд Ліги чемпіонів. Буде-Глімт став першим колективом, якому вдалось оформити чотири перемоги поспіль в ЛЧ над представниками п'ятірки топових ліг.