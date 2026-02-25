Клуб українського футболіста пропустив найбільше голів в історії ЛЧ за один сезон

Карабах напередодні вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись Ньюкаслу (2:3) у матчі-відповіді 1/16 фіналу, і цей результат переписав історію турніру.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Загальна кількість пропущених голів азербайджанцями в ЛЧ-2025/26 зросла до 30. Раніше жоден клуб не пропускав так багато за одну кампанію в найпрестижнішому європейському турнірі.

Карабах, за який виступає Олексій Кащук, "перевершив" показник німецького Баєра. Леверкузенці в сезоні 2001/02 пропустили 28 м'ячів.

Проте тоді "аптекарі" дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися мадридському Реалу (1:2). Азербайджанцям при цьому забили 30 голів у десяти поєдинках, тож вони в середньому пропускали рівно три м'ячі за гру.

Нагадаємо, що напередодні визначились чотири команди, які пробились в 1/8 фіналу. Серед них сенсаційно опинився й Буде-Глімт, який здолав міланський Інтер, завдяки чому переписав історію Ліги чемпіонів.