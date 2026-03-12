Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Буде-Глімт назвав секрет успіху у переможному матчі проти Спортинга в Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 12 березня 2026, 12:11
Тренер Буде-Глімт назвав секрет успіху у переможному матчі проти Спортинга в Лізі чемпіонів
К'єтіль Кнутсен
instagram.com/bodoglimt

Головний наставник норвезького Буде-Глімт К'єтіль Кнутсен висловився про перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над португальським Спортингом.

Його цитує УЄФА.

Тренер залишився задоволений грою своїх підопічних, які скористались вільним простором, робивши ставку на півзахисника Патріка Берга.

"Нам дуже сподобалася наша гра, особливо в першому таймі. Суперник залишав багато вільного простору, і ми змогли цим скористатися. Основний акцент робили на Патріка Берга. В атаці в останній третині поля у нас була чисельна перевага, тому матч вийшов успішним для нашої команди.

У другому таймі ми були занадто відкриті. Суперник створив багато контратак, і нам довелося складніше", – сказав коуч норвезького клубу.

Зустріч закінчилась розгромною перемогою норвезького колективу з рахунком 3:0. Друге протистояння між Спортингом і Буде-Глімтом заплановане на 17 березня. Початок – о 19:45 (за київським часом).

Відзначимо, що це була дебютна гра між цими суперниками. До цього Буде-Глімт зустрічався з Порту (перемога 3:2) та Брагою (звитяга 2:1).

Читайте також :
УЄФА може покарати двох лідерів Баварії: їх підозрюють у навмисному отриманні карток у матчі проти Аталанти в ЛЧ
Буде-Глімт Ліга чемпіонів Спортинг

Буде-Глімт

Арсенал зіграв унічию з Баєром, Реал розбив Ман Сіті, Буде не помітив Спортинг, а ПСЖ розгромив Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Лідер Інтера знайшов причину раннього вильоту команди з Ліги чемпіонів
Буде-Глімт переписав історію Ліги чемпіонів, встановивши унікальний рекорд
Тренер Інтера проаналізував сенсаційний виліт із ЛЧ від Буде-Глімта
Атлетико завдяки хеттрику Серлота вибило Брюгге, сенсаційний виліт Інтера з Ліги чемпіонів

Останні новини