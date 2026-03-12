Тренер Буде-Глімт назвав секрет успіху у переможному матчі проти Спортинга в Лізі чемпіонів

Головний наставник норвезького Буде-Глімт К'єтіль Кнутсен висловився про перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над португальським Спортингом.

Його цитує УЄФА.

Тренер залишився задоволений грою своїх підопічних, які скористались вільним простором, робивши ставку на півзахисника Патріка Берга.

"Нам дуже сподобалася наша гра, особливо в першому таймі. Суперник залишав багато вільного простору, і ми змогли цим скористатися. Основний акцент робили на Патріка Берга. В атаці в останній третині поля у нас була чисельна перевага, тому матч вийшов успішним для нашої команди.

У другому таймі ми були занадто відкриті. Суперник створив багато контратак, і нам довелося складніше", – сказав коуч норвезького клубу.