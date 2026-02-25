Українська правда
Буде-Глімт переписав історію Ліги чемпіонів, встановивши унікальний рекорд

Денис Іваненко — 25 лютого 2026, 08:01
Норвезький Буде-Глімт встановив неймовірне досягнення в Лізі чемпіонів, яке нікому не підкорювалось.

Про це повідомляє OptaJoe.

Підопічні Четіля Кнутсена створили напередодні поки головну сенсацію в ЛЧ-2025/26, вибивши в 1/16 фіналу міланський Інтер. За сумою двох зустрічей скандинавський колектив переміг з рахунком 5:2 (3:1, 2:1) тогорічного фіналіста турніру.

Завдяки цьому успіху Буде-Глімт встановив унікальний рекорд для команд, які не є представниками чемпіонатів "великої п'ятірки". Норвежці стали першим колективом, якому вдалося здобути чотири перемоги поспіль у Лізі чемпіонів над представниками найсильніших ліг (Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції).

Востаннє подібну серію у найпрестижнішому клубному міжнародному турнірі мав нідерландський Аякс ще в сезоні-1971/72. Тоді амстердамці врешті-решт тріумфували у змаганні, але воно мало назву Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що переможна хода Буде-Глімта розпочалася на етапі ліги. Перед подвійним тріумфом над Інтером норвежці обіграли також Манчестер Сіті (3:1) та мадридський Атлетико (2:1).

Буде-Глімт Ліга чемпіонів Рекорд

Буде-Глімт

