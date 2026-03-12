Українська правда
Буде-Глімт переписав історію Ліги чемпіонів після чергової сенсаційної перемоги

Денис Іваненко — 12 березня 2026, 13:16
Буде-Глімт
У середу, 11 березня, Буде-Глімт розгромив Спортинг (3:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, завдяки чому вчергове вписав своє ім'я в історію турніру.

Про це повідомляє EuroFoot.

Команда К'єтіля Кнутсена стала першим норвезьким клубом, який переміг у п'яти поспіль матчах найпрестижнішого міжнародного турніру Європи. Ця серія розпочалась ще на етапі ліги.

Спочатку Буде-Глімт здолав Манчестер Сіті (3:1) та Атлетико (2:1). А вже в 1/16 фіналу норвежці двічі переграли Інтер (3:1 і 2:1), що допомогло їм встановити ще один рекорд.

Можливість продовжити свою переможну серію команда Кнутсена матиме у матчі-відповіді зі Спортингом. Він відбудеться 17 березня о 19:45 за київським часом.

У наступному колі їх потенційними суперниками стане переможець пари Баєр – Арсенал. Вони напередодні зіграли внічию 1:1.

