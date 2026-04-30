У стилі Лобановського: екскапітан Динамо дав характеристику супернику Шахтаря

Легендарний футболіст київського Динамо Сергій Балтача вважає Крістал Пелес фаворитом у майбутньому поєдинку з Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій.

"Фаворит у цьому матчі Крістал Пелес. Я б сказав, що це одна з найцікавіших команд за грою в англійській Прем'єр-лізі. У них хороший підбір виконавців і сильний тренер. Це буде важка гра для Шахтаря. У футболі все залежить від готовності кожного гравця і злагодженості команди загалом, тому подивимося, як воно складеться", – сказав він.

Балтача заявив, що стиль гри англійського колективу нагадує йому Динамо часів Валерія Лобановського.

"Матета забиває, він у хорошій формі. Також дуже непогано виглядають вінгери. Але головна сила Крістал Пелес – це саме командні дії. Знаєте, для мене їхня гра не є своєрідною чи незвичною. Навпаки, вона дуже нагадує наш футбол часів Динамо. Сьогодні вони грають "по Лобановському" – один в один!

Коли я дивлюся їхні матчі, то бачу в них наше Динамо, колективний підхід. Навіть слова їхнього тренера підтверджують таку філософію. У них є яскраві індивідуальності, але насамперед це дуже сильний і згуртований колектив.

Моя чуйка підказує, що лондонська команда здобуде мінімальну перемогу. Але це буде дуже цікаве протистояння. Я вболіватиму за українську команду і сподіваюся, що саме вона проб'ється до фіналу", – розповів Балтача.