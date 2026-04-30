Захисник Шахтаря: Мені потрібно наполегливо працювати, щоб одного дня повернутися до Реала

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас розповів про свій досвід гри у структурі мадридського Реала та заявив, що йому потрібно наполегливо працювати, щоб повернутися до складу "вершкових" або потрапити до іншого великого клубу.

Його слова передає Marca.

"Я вважаю, що кожен гравець має робити різні речі, щоб досягти рівня, на якому мрієш грати. Тоді я приїхав до Мадрида і, чесно кажучи, не мав жодного досвіду як професійний гравець основного складу. Бо в Бразилії я грав за U-20. Потім я перейшов до Шахтаря, пробув там місяць і поїхав до Мадрида. Тож коли я приїхав до Мадрида, це було інше життя, з великими гравцями, інша робота… Тож мені спочатку довелося пристосовуватися до роботи. Робота, яку я там мав з Анчелотті, з Раулем, була для мене чудовою для мого життя як людини, як способу роботи, зміни мого стилю гри, мого тіла, підтримки форми… Я вважаю, що Мадрид для мене був найкращим досвідом у моєму житті. Тож тепер я думаю, оскільки знаю, як все працює, що мені треба працювати, добре грати в матчах, щоб одного дня повернутися до Мадрида або перейти в іншу велику команду".

Вінісіус Тобіас розпочав футбольну кар'єру у бразильському клубі Інтернасьйонал, а вже у січні 22-го року перейшов до складу донецького Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення на правах оренди перейшов у мадридський Реал.

20-річний фулбек провів 61 матч та відзначився 8 асистами за резервну команду "вершкових". Також бразилець дебютував за першу команду "королівського" клубу – це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0). Втім, після того Карло Анчелотті більше не викликав Вінісіуса до основного складу.

Влітку 2024-го року він повернувся до складу "гірників". У поточному сезоні бразильський захисник відіграв 36 поєдинків на клубному рівні, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

