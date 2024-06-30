Українські арбітри призначені на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Українського арбітра Миколу Балакіна призначили на матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Австрії та Туреччини.

Про це повідомляє УЄФА.

Балакін працюватиме четвертим суддею. Головним арбітром буде Артур Соареш Діаш, лайнсмени — Паулу Соареш та Педру Рібейру.

Також, за інформацією Української асоціації футболу, українець Олександр Беркут стане резервним лайнсменом.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 2 липня, о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, Австрія посіла перше місце в групі D, перегравши в останньому турі Нідерланди. Туреччина стала другою у групі F, завдяки перемозі над Чехією.

Раніше ми повідомляли, що Балакін обслуговував матч третього туру групового етапу Євро-2024 між збірними Іспанії та Албанії.