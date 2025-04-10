Манчестер Сіті не розраховує на свого капітана в новому сезоні

Кайл Вокер більше не виступатиме за Манчестер Сіті, оскільки клуб не розраховує на футболіста в новому сезоні.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "містяни" планують розстатися з Вокером після завершення поточної кампанії. Чинна угода сторін закінчується влітку 2026 року.

Зараз 34-річний англієць виступає на правах оренди в Мілані, який має опцію викупу контракту гравця. І незважаючи на остаточне рішення "россонері", історія Вокера та Манчестер Сіті завершиться цього літа.

Також повідомляється, що англійський клуб збирається придбати Жузепу Гвардіолі нового правого захисника, який має замінити Вокера.

Нагадаємо, що недавно Кайл Вокер переніс операцію, через яку він може більше не зіграти в сезоні-2024/25.

Раніше з'явилася інформація, що Вокер хоче залишитися в Мілані, у той час, як італійський клуб також збирається продовжити їхню співпрацю.