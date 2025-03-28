Мілан чи Манчестер Сіті: Вокер визначився, в якому клубі хоче продовжити кар'єру

Правий захисник Мілана Кайл Вокер хоче продовжити свої виступи у складі італійського клубу.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.

34-річний англієць приєднався до Мілана в січні цього року на правах оренди до кінця поточного сезону. За цю угода "россонері" заплатили Манчестер Сіті один мільйон євро.

У "дияволів" є опція викупу контракту футболіста за 5 мільйонів. І нещодавно стало відомо, що італійці збираються скористатися нею.

За інформацією джерела, Вокер насолоджується життям в Італії і прагне продовжити кар'єру в Мілані, а не повернутися до Англії. З моменту свого переїзду Кайл Вокер взяв участь у дев'яти матчах Мілана в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що Осасуна хоче оскаржити результат матчу з Барселоною через правило ФІФА.