Захисник Мілана переніс операцію через перелом ліктя

Захисник Мілана Кайл Вокер отримав травму та може достроково завершити сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Попри відсутність інформації про обставини отримання ушкодження та строки відновлення, клуб заявив, що операція пройшла успішно і Вокер вже розпочав процес реабілітації.

Нагадаємо, захисник приєднався до Мілана взимку на правах оренди з Манчестер Сіті й з того часу зіграв за італійський колектив 12 матчів.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий викупити контракт екскапітана "містян".