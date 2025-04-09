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Захисник Мілана переніс операцію через перелом ліктя

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 08:05
Захисник Мілана переніс операцію через перелом ліктя
Кайл Вокер
Calciomercatoweb

Захисник Мілана Кайл Вокер отримав травму та може достроково завершити сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Попри відсутність інформації про обставини отримання ушкодження та строки відновлення, клуб заявив, що операція пройшла успішно і Вокер вже розпочав процес реабілітації.

Нагадаємо, захисник приєднався до Мілана взимку на правах оренди з Манчестер Сіті й з того часу зіграв за італійський колектив 12 матчів.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий викупити контракт екскапітана "містян".

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