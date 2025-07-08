Легендарний ринг-анонсер працюватиме на вирішальних матчах Клубного чемпіонату світу

Найвідоміший ринг-анонсер Майкл Баффер був запрошений ФІФА на півфінали та фінал Клубного чемпіонату світу з футболу, який триває у США.

Про це повідомляє Daily Mail.

80-річний американець буде оголошувати склади команд на трьох вирішальних матчах турніру. Першим поєдинком, на якому працюватиме легенда боксу стане зустріч Флуміненсе та Челсі, яка відбудеться сьогодні, 8 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, бразильський колектив на шляху до 1/2 фіналу переграв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (2:1), у той час, як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року відбудеться 13 липня в Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Флуміненсе продовжить кар'єру в Шахтарі.