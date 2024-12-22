Усик зараз немов машина: легендарний ринг-анонсер – про перемогу українця в реванші з Ф'юрі

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер відреагував на другу поспіль звитягу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), наголосивши, що український чемпіон зараз немов машина.

Про це він сказав у коментарі BoxNation.

"У всіх суддів вийшов однаковий рахунок, хоча були відмінності в окремих раундах. Але я вважаю, що це був ближчий бій. Можливо, він навіть міг скластися у будь-який бік. Що я можу сказати? Я думаю, що Ф'юрі активніше працював джебом.

У Тайсона добрі двієчки. Озираючись назад, можливо, йому слід було частіше їх викидати. Він використовував свої габарити та розмах рук. Усик зараз немов машина, у нього просто велика батарея, яка ніколи не розряджається", – зазначив Баффер.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.