Моє серце зовсім розбите: легендарний ринг-анонсер відреагував на смерть Формана

Найвідоміший ринг-анонсер Майкл Баффер відреагував на звістку про смерть легенди світового боксу Джоржа Формана, зізнавшись, що йому важко з цим впоратися.

Відповідний допис він залишив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Моє серце зовсім розбите через новину про кончину мого дорогого друга Джорджа Формана, з яким я дружив понад 35 років. Мені важко з цим впоратися. Я зберуся з думками і скоро скажу більше про людину, яку я (і багато інших) любив і поважав" – написав Баффер.

I’m totally heartbroken with news of my dear friend of more than 35 years George Foreman passing away.

I’m finding it difficult to deal with.

I’ll collect my thoughts and have more to say soon about a man that I (and so many others) loved and respected💔 pic.twitter.com/MYjFrrTCmk — Michael Buffer (@Michael_Buffer) March 22, 2025

Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко. Потім став чемпіоном у професіоналах. У 1977 році Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.

У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів. Детальніше про життєвий шлях легенди можна почитати в матеріалі від Чемпіона.