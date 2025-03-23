Моє серце зовсім розбите: легендарний ринг-анонсер відреагував на смерть Формана
Джордж Форман та Майкл Баффер
x.com/Michael_Buffer
Найвідоміший ринг-анонсер Майкл Баффер відреагував на звістку про смерть легенди світового боксу Джоржа Формана, зізнавшись, що йому важко з цим впоратися.
Відповідний допис він залишив на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Моє серце зовсім розбите через новину про кончину мого дорогого друга Джорджа Формана, з яким я дружив понад 35 років. Мені важко з цим впоратися. Я зберуся з думками і скоро скажу більше про людину, яку я (і багато інших) любив і поважав" – написав Баффер.
Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко. Потім став чемпіоном у професіоналах. У 1977 році Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.
У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів. Детальніше про життєвий шлях легенди можна почитати в матеріалі від Чемпіона.