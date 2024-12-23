Легендарний ринг-анонсер здивував вердиктом бою Усик – Ф'юрі

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, який працював на вечорі боксу 21 грудя в Ер-Ріяді, висловився про бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що нічия була більш логічним результатом.

Про це Баффер сказав у коментарі для IFLTV.

"Це був захоплюючий бій. Я думаю, що він був ближчим, ніж 116:112, які поставили судді. Я побачив тут нічию. Що чекає на Усика далі? Я думаю це буде бій з Дюбуа, щоб знову стати абсолютним чемпіоном", – сказав Баффер.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.