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Баффер оцінив розв'язку бою Паркер – Баколе

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 12:37
Баффер оцінив розв'язку бою Паркер – Баколе
Майкл Баффер
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Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер зізнався, що був шокований тим, як завершився бій між Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) та Мартіном Баколе (22-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Я взагалі не уявляв, що бій закінчиться подібним чином. Послухайте, Паркер вийшов з вагою 121 кілограм, але він був підкачаний. Він справді був у чудовій формі. Паркер тренувався, як божевільний, він не хотів відмовлятися від бою. Необхідно віддати належне обом хлопцям за те, що погодилися побитися один з одним.

Я, як і раніше, хочу побачити Баколі проти будь-якого суперника. Я вважаю його страшенно хорошим суперважкоатлетом", – сказав Баффер.

Нагадаємо, бій між боксерами пройшов минулими вихідними в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Джозеф Паркер Майкл Баффер Мартін Баколе

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