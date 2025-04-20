Помічник Фліка на радощах розбив айпад після переможного голу Барселони у матчі з Сельтою

У нещодавньому матчі 32-го туру Ла Ліги Барселони проти Сельти (4:3) емоції вирували не тільки на полі, але й за його межами.

Помічник головного тренера каталонців Хансі Фліка став зіркою у соцмережах завдяки своїй реакції на переможний гол Рафіньї на останній хвилині гри.

Бразилець впевнено реалізував пенальті, після чого вся команда стала бурхливо святкувати перемогу. На радощах помічник Фліка розтрощив айпад, жбурнувши його на газон.

La reacción del Staff del Barça al penalti de Olmo es increíble.



No había visto un IPad volando en mi vida pic.twitter.com/cvKk1gs2eH — toneR (@Roberguezz__) April 19, 2025

Barcelona's goalkeeper coach SMASHED an iPad to the ground during Barça's win against Celta. 💥😂 pic.twitter.com/JwdmuEbMFx — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 19, 2025

Нагадаємо, після 32 турів Барселона посідає першу сходинку у турнірній таблиці, набравши 73 очки. Натомість Сельта йде восьмою із 43 балами.

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На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд шаленого матчу між командами.

Раніше повідомлялося, що головна зірка "синьо-гранатових" ризикує пропустити фіналу Кубку Іспанії проти Реала.