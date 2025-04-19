Барселона з дублем Рафіньї здолала Сельту: огляд матчу Ла Ліги
FC Barcelona
Барселона у домашньому поєдинку обіграла Сельту у межах 32 туру іспанської Ла Ліги.
Огляд матчу
Каталонці відігратися з рахунку 1:3 та вирвала перемогу на 90+8 хвилині завдяки реалізованому пенальті Рафіньї, який оформив дубль.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
32 тур, 19 квітня
Голи: 1:0 – 12 Торрес, 1:1 – 15 Іглесіас, 1:2 – 52 Іглесіас, 1:3 – 62 Іглесіас, 2:3 – 64 Ольмо, 3:3 – 68 Рафінья, 4:3 – 90+8 Рафінья (пен)
Нагадаємо, у матчі із Сельтою травмувався нападник каталонців Роберт Левандовський. Поляк ризикує пропустити важливі ігри сезону.