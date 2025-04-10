Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона веде переговори про новий контракт Фліка

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 21:06
Барселона веде переговори про новий контракт Фліка
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Керівництво Барселони зустрілося з агентом головного тренера Ганса-Дітером Фліка, якому висловили намір продовжити контракт з німцем.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці в захваті від роботи Фліка, та хочуть підписати нову угоду, щоб додати наставнику більшої впевненості у його майбутньому. Керівництво клубу хоче підписати контракт в найближчі тижні, до здобуття клубом потенційних титулів. Барса вважає, що Гансі є ідеальним тренером, незалежно від того, що станеться від сьогодні до кінця сезону.

Новий договір буде розрахований до літа 2027 року. При цьому зазначається, що клуб не зможе його зареєструвати доти, доки Барселона не залагодить ситуацію з лімітом витрат.

Флік очолив "блаугранас" минулого літа.

Нагадаємо, напередодні Барселона вдома розгромила дортмундську Боруссію у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Дублем у складі каталонців відзначився польський нападник Роберт Левандовський, ще по голу в активі бразильця Рафіньї та 17-річного Ламіна Ямала.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

Флік прокоментував феноменальну перемогу над Боруссією в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Флік заблокував трансфер вінгера Ліверпуля у Барселону
Флік – про матч з Бенфікою: Нам потрібно бути обережнішими
Він є кандидатом: Флік – про перспективи нападника Барселони отримати Золотий мʼяч
Це не моя робота: Флік – про повернення Неймара у Барселону

Останні новини