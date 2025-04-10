Барселона веде переговори про новий контракт Фліка

Керівництво Барселони зустрілося з агентом головного тренера Ганса-Дітером Фліка, якому висловили намір продовжити контракт з німцем.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці в захваті від роботи Фліка, та хочуть підписати нову угоду, щоб додати наставнику більшої впевненості у його майбутньому. Керівництво клубу хоче підписати контракт в найближчі тижні, до здобуття клубом потенційних титулів. Барса вважає, що Гансі є ідеальним тренером, незалежно від того, що станеться від сьогодні до кінця сезону.

Новий договір буде розрахований до літа 2027 року. При цьому зазначається, що клуб не зможе його зареєструвати доти, доки Барселона не залагодить ситуацію з лімітом витрат.

Флік очолив "блаугранас" минулого літа.

Нагадаємо, напередодні Барселона вдома розгромила дортмундську Боруссію у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Дублем у складі каталонців відзначився польський нападник Роберт Левандовський, ще по голу в активі бразильця Рафіньї та 17-річного Ламіна Ямала.