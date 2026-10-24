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Зірковий захисник Барселони ризикує пропустити Ель-Класіко проти Реала – ЗМІ

Софія Кулай — 24 жовтня 2026, 08:15
Зірковий захисник Барселони ризикує пропустити Ель-Класіко проти Реала – ЗМІ
Жуль Кунде
Getty Images

Правий захисник Барселони Жуль Кунде може не зіграти в Ель-Класіко проти мадридського Реала у 10-му турі Ла Ліги-2026/27.

Про це повідомляє Diario Sport.

27-річний француз пропустив тренування у загальній групі "блаугранас". Жуль працював за індивідуальною програмою.

Футболіст збірної Франції продовжує відновлюватися після розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа. Його доля визначиться після суботнього тренування 24 жовтня. Після якого медичний штаб каталонського гранда оцінить стан здоров'я Кунде.

Зазначається, що у Барселоні не впевнені, чи зможе Ганс-Дітер Флік розраховувати на оборонця у грі проти "вершкових".

Матч Барселона – Реал відбудеться у неділю, 25 жовтня, о 22:00 (за київським часом). Це буде 265-те очне Ель-Класіко (193-тє – у Ла Лізі). Напередодні мадридці володіють мінімальною перевагою за кількістю перемог – 107 проти 106-ти у каталонців. Ще 51 поєдинок завершився внічию. В останніх двох матчах тріумфувала Барселона (3:2 та 2:0).

У поточному сезоні-2026/27 Кунде вже встиг відзначитися голом і асистом у 8-ми зіграних зустрічах. Раніше повідомлялося, що француз потрапив під приціл мюнхенської Баварії.

Додамо, що перемога дозволить Реалу наблизитися до Барселони, яка є лідером та відірвалася вже на 6 балів – 27 очок у "блаугранас" та 21-не у мадридського колективу. Поміж ними у турнірній таблиці розмістилося мадридське Атлетико (22 пункти).

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