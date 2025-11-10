Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аякс розглядає екснаставника Вольфсбурга на посаду головного тренера

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 21:44
Аякс розглядає екснаставника Вольфсбурга на посаду головного тренера
Пауль Сімоніс
Вольфсбург

Керівництво Аякса почало пошуки нового головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Серед основних кандидатів на посаду називають колишнього тренера Вольфсбурга Пауля Сімоніса. За даними джерела, переговори вже почалися.

Технічний директор "Аякса" Алекс Кроєс особисто зв'язався з Сімонісом, який ще минулого літа перебував у шортлисті клубу, але він тоді обрав варіант із Вольфсбургом.

Напередодні "Аякс " достроково розірвав із Джоном Гейтінгою контракт, який діяв до кінця червня 2027 року. Також команду залишив асистент головного тренера, Марсель Кейзер.

Гейтінга очолював команду з червня поточного року. Сумарно провів на чолі команди 15 матчів, по 5 з яких завершилися перемогами, нічиїми та поразками. Напередодні Аякс у 4 турі Ліги чемпіонів вдома програв Галатасараю 0:3.

Аякс

Аякс

Аякс розпочав переговори з екснаставником Манчестер Юнайтед
Аякс звільнив головного тренера
Аякс може повернути Тен Хага: клуб веде переговори з тренером
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів
Кривдник Динамо зіграє з Олімпіакосом, Забарний з ПСЖ протистоятиме Аталанті в 1 туру Ліги чемпіонів

Останні новини