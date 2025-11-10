Аякс розглядає екснаставника Вольфсбурга на посаду головного тренера

Керівництво Аякса почало пошуки нового головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Серед основних кандидатів на посаду називають колишнього тренера Вольфсбурга Пауля Сімоніса. За даними джерела, переговори вже почалися.

Технічний директор "Аякса" Алекс Кроєс особисто зв'язався з Сімонісом, який ще минулого літа перебував у шортлисті клубу, але він тоді обрав варіант із Вольфсбургом.

🚨⚪️🔴 Paul Simonis is being considered by #Ajax as a possible successor to John Heitinga.



Talks are ongoing. Understand Ajax technical director Alex Kroes has already contacted Simonis, who had been on their shortlist last summer before he moved to Wolfsburg.@SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/4ttWsY1b3w — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 10, 2025

Напередодні "Аякс " достроково розірвав із Джоном Гейтінгою контракт, який діяв до кінця червня 2027 року. Також команду залишив асистент головного тренера, Марсель Кейзер.

Гейтінга очолював команду з червня поточного року. Сумарно провів на чолі команди 15 матчів, по 5 з яких завершилися перемогами, нічиїми та поразками. Напередодні Аякс у 4 турі Ліги чемпіонів вдома програв Галатасараю 0:3.