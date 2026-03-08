Українська правда
Аякс Зінченка призначив нового головного тренера

Олександр Булава — 8 березня 2026, 21:29
Оскар Гарсія
Аякс

Амстердамський Аякс призначив головним тренером Оскара Гарсію, який до цього очолював молодіжну команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 52-річним іспанцем не розголошуються. Фахівець має досвід роботи з Брайтоном, Олімпіакосом, Сельтою та іншими клубами.

Фред Грім, який у листопаді 2025 року став виконувачем обов'язків наставника Аякса після звільнення Джона Гейтінги, повертається до роботи в академії.

"Разом з Фредом ми дійшли згоди, що потрібно щось змінити. Він прийшов у дуже складний період і зробив усе, що міг. Ми вдячні йому за це. Оскар доведе сезон до завершення. Наступні місяці дуже важливі для клубу. Нам ще належить зіграти вісім матчів, і ми повинні разом здобути в них максимальний результат", – розповів технічний директор Аякса Йорді Кройф.

До штабу Гарсії приєдналися асистент тренера Карлос Гарсія, тренер воротарів Хуан Пабло Колінас та тренер з фізпідготовки Енріке Санц, які працювали з ним у молодіжній команді протягом останнього місяця.

Нагадаємо, за Аякс виступає український футболіст Олександр Зінченко. Нещодавно він переніс операцію та наразі проходить процес відновлення.

