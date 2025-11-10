Українська правда
Вольфсбург звільнив головного тренера

Олег Дідух — 10 листопада 2025, 11:48
Вольфсбург звільнив головного тренера
Пауль Сімоніс був звільнений з посади головного тренера Вольфсбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Разом із 40-річним нідерландським фахівцем Вольфсбург покинули його асистенти – Петер ван де Вен, Трістан Бергхюйс і Мартен Дарневіл. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера призначено наставника юнацької команди Вольфсбурга U-19 Даніеля Бауера.

Сімоніс очолив Вольфсбург лише в червні поточного року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів, у яких здобула 3 перемоги, 2 рази зіграла внічию та зазнала 7 поразок. 7 листопада "Вовки" в 10 турі Бундесліги програли Вердеру 1:2.

Вольфсбург був лише другим клубом у тренерській кар'єрі Сімоніс. До цього 40-річний нідерландський фахівець працював із Гоу Ехед Іглз.

