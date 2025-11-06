Українська правда
Аякс звільнив головного тренера

Олег Дідух — 6 листопада 2025, 18:25
Керівництво Аякса ухвалило рішення про звільнення головного тренера команди Джона Хейтінги.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Аякс достроково розірвав із Хейтінгою контракт, який діяв до кінця червня 2027 року. Також клуб покинув асистент головного тренера, Марсель Кейзер.

Керівництво Аякса вже займається пошуками нового головного тренера, імовірним варіантом є повернення екстренера команди Еріка тен Гага. Поки що команду тимчасово очолив Фред Грім.

Хейтінга очолював Аякс із червня поточного року. Сумарно провів на чолі команди 15 матчів, по 5 із яких завершилися перемогами, нічиїми та поразками. Напередодні Аякс у 4 турі Ліги чемпіонів удома програв Галатасараю 0:3.

Раніше Хейтінга в якості гравця виступав за Аякс у 2001 – 2008 і 2015 – 2016 роках.

