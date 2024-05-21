Атлетико зацікавлений у трансфері Серлота та Довбика

Мадридський Ателтико націлився на двох нападників чемпіонату Іспанії — Артема Довбика з Жирони та Александера Серлота з Вільярреала.

Про це повідомляє Marca.

Очікується, що влітку "матрацників" покинуть Мемфіс Депай та Альваро Мората. На їх заміну клуб хоче підписати гравців, які вже грають у Ла Лізі.

Зазначається, що Атлетико слідкував за Серлотом, однак зацікавився ним саме зараз, коли норвежець став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Александер у 40 матчах за "жовту субмарину" забив 26 голів та віддав 6 результативних передач.

Довбик розглядається мадридцями як гравець-відкриття Ла Ліги. Артем у поточному сезоні відіграв 38 матчів за Жирону в усіх турнірах. На його рахунку — 21 гол та 9 асистів. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року.

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Раніше повідомлялося, що Добвик зацікавив Барселону, яка готова віддати Жироні декілька гравців за перехід українського нападника.