Барселона націлилась на трансфер Довбика

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик влітку може змінити клуб.

Про це інформує El Gol Digital.

Барселона цікавиться Артемом, але через фінансову скруту не може дозволити викупити контракт українця. Проте каталонці готові запропонувати Жироні обмін гравцями.

"Біло-червоні" можуть розглянути таку пропозицію, адже зацікавлені у збереженні захисника Еріка Гарсії, який виступає на правах оренди, та хочуть повернути Оріоля Ромеу.

"Блаугранас" готові відправити в оренду нападника Вітора Роке, а також включити у трансферну угоду Феррана Торреса або Ансу Фаті.

Довбик у поточному сезоні відіграв 38 матчів за Жирону в усіх турнірах. На його рахунку — 21 гол та 9 асистів. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року.

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Напередодні Лунін пропустив 4 голи в матчі проти Вільярреала від форварда Александра Серлота, який обігнав Артема в гонці бомбардирів.