Жирона з голом Довбика обіграла Валенсію Яремчука: огляд матчу Ла Ліги

У 37 турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді обіграла Валенсію. Українські гравці гостей Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч у стартовому складі, тоді як Роман Яремчук вийшов на поле в другому таймі.

Зазначимо, що Циганков віддав гольову передачу на перший гол у поєдинку, а Артем Довбик подвоїв перевагу на 58-й хвилині.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

37 тур, 19 травня

Валенсія — Жирона 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Савіо, 0:2 - 58 Довбик, 0:3 - 67 Гасьоровскі (автогол), 1:3 - 84 Пепелу (пен)

Напередодні Лунін пропустив 4 голи в матчі проти Вільярреала від форварда Александра Серлота, який обігнав Артема Довбика в гонці бомбардирів.