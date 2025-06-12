Ді Марціо назвав перешкоду на шляху до трансферу Зінченка в Мілан

Керівництво Мілана знову контактувала з оточенням захисника Арсенала Олександра Зінченка щодо його можливого трансферу.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, на шляху до можливого переходу українця виникла серйозна перешкода – це його висока зарплата в Арсеналі, яка становить понад 5 мільйонів євро на рік. Мілан не готовий платити Зінченку такі ж гроші, досягти угоди щодо умов особистого контракту сторонам буде непросто.

Нагадаємо, Мілан розглядає Зінченка як заміну своєму лівому захиснику Тео Ернандесу, який влітку поточного року, з високою часткою імовірності, покине клуб.

Контракт Зінченка із Арсеналом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.