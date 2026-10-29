Мілан готує новий контракт для свого неочікуванного бомбардира

Мілан планує продовжити контракт зі своїм атакувальним півзахисником Альфаджо Сіссе.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що сторони підпишуть угоду до 2031 року із можливістю пролонгації ще на сезон.

🚨 Excl. - Alphadjo #Cisse is getting closer to extend his contract with #ACMilan until 2031 + option for 2032. Ready also an increase in salary from €0,75M to €1,8M/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2026

Зарплата 20-річного італійця також зросте: з 750 тисяч до 1.8 млн євро на рік.

Сіссе перейшов до Мілана з Верони в лютому 2026 року, після чого завершив сезон в оренді в Катандзаро. Цього сезону хавбек зіграв за Мілан 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів.

Свій наступний поєдинок "россонері" зіграють проти Інтера в Серії А – дербі заплановано на 31 жовтня о 21:45 за київським часом.

Напередодні Мілан несподівано зазнав поразки в 9 турі чемпіонату Італії, поступившись Болоньї.