Атлетико Мадрид розписав мирову з Вільярреалом у 1 турі Ла Ліги

Атлетико Мадрид зіграв унічию з Вільярреалом у межах 1 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, усі голи команди забили ще в першому таймі. Зазначимо, що дебютним взяттям воріт відзначився норвезький форвард "матрацників" Александер Серлот, якого підписали через перехід Артема Довбика до Роми.

Раніше Вальядолід мінімально переграв Еспаньйол з рахунком 1:0

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

1 тур, 19 серпня

Вальядолід — Еспаньйол 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Моро

Вільярреал — Атлетико Мадрид 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 18 Данжума, 1:1 - 20 Льоренте, 2:1 - 37 автогол Коке, 2:2 - 45+5 Серлот

Напередодні каталонська Жирона на виїзді протистояла Бетісу. Підопічні Мічела Санчеса першими пропустили м'яч, проте змогли відігратися та зіграти матч внічию.

Також мадридский Реал не зумів обіграти Мальорку. Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів матч на Лаві для запасних.