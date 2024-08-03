Атлетико оголосив про трансфер Серлота
Атлетико Мадрид підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
28-річний норвежець підписав 4-річний контракт з "матрацниками". Фінансові деталі не розголошуються.
За інформацією Тransfermarkt, сума трансферу склала 32 мільйони євро.
Нагадаємо, що Серлот був головним конкурентом Артема Довбика звання найкращого бомбардира Ла Ліги наприкінці минулого сезону. Норвежець у передостанньому турі відвантажив 4 м’ячі Реалу, але в останньому турі, коли йому потрібно було забивати бодай один гол, Александр зазнав травми в матчі з Осасуною.
Загалом на рахунку форварда 26 голів та 6 асистів у 41 матчі за Вільярреал у минолому сезоні.
Напередодні Атлетико досяг угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.