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Райо Вальєкано мінімально переміг Реал Сосьєдад у 1 турі Ла Ліги

Микола Дендак — 18 серпня, 22:12
Райо Вальєкано мінімально переміг Реал Сосьєдад у 1 турі Ла Ліги

Сьогодні, 18 серпня, відбувся матч 1 туру іспанської Ла Ліги між Райо Вальєкано та Реалом Сосьєдад.

Поєдинок завершився перемогою перших з рахунком 2:1. Усі голи були забиті вже у 2 таймі. Спершу двічі відзначились гості, а Реал зміг відквитати один гол лише на 90+8 хвилині.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
1 тур, 18 серпня

Реал Сосьєдад — Райо Вальєкано 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 де Фрутос, 0:2 - 84 Камельйо, 1:2 - 90+8 Субіменді.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч іспанського чемпіонату між мадридським Реалом, за який виступає Андрій Лунін, та Мальоркою.

Нагадаємо, напередодні Барселона вирвала перемогу над Валенсією, а Жирона без Віктора Циганкова зіграла внічию з Бетісом.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Реал Сосьєдад

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