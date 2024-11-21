Атлетико зацікавлений в оренді скандального одноклубника Мудрика

Мадридський Атлетико зацікавлений у трансфері аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, "матрацники" планують підписати футболіста в найближче трансферне вікно. Перехід може відбутися на правах оренди.

Мадридський клуб прагне додати своїй основі якості та динамізму, і талант молодого аргентинця позиціонує його як ідеальний варіант, хоча переговори з англійським клубом будуть непростими.

У поточному сезоні Фернандес провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 асистами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 75 мільйонів євро, а взимку 2023 року Челсі придбав його за 121 мільйон.

Варто зазначити, що влітку аргентинець потрапив у расистський скандал. Після перемоги Аргентини на Копа Америка-2024 Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію.

Після того, як скандальне відео розлетілося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.