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І це не Барселона: Атлетико визначився із клубом, у який готовий продати Альвареса

Софія Кулай — 21 серпня 2026, 09:06
І це не Барселона: Атлетико визначився із клубом, у який готовий продати Альвареса
Хуліан Альварес
Getty Images

Мадридський Атлетико готовий відпустити свого нападника Хуліана Альвареса лише в одну команду.

Про це інформує Mundo Deportivo.

"Матрацники" готові розглянути пропозицію лондонського Арсенала, який зацікавлений у придбанні чемпіона світу-2022. Водночас мадридці не налаштовані розглядати будь-який запит від Барселони. Для "блаугранас" трансфер Альвареса є пріоритетною ціллю. Сам футболіст також прагне продовжити свою кар'єру у каталонському колективі.

26-річний форвард не поспішає давати свою згоду на переїзд у туманний Лондон, адже до останнього вірить, що його агентам вдасться переконати керівництво Атлетико щодо можливого переходу у Барселону.

"Каноніри" пропонували за перехід аргентинця 90 мільйонів фунтів, тоді як іспанський клуб очікував запит у розмірі понад 100 мільйонів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Хуліан у 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Хуліан виступає за Атлетико з літа 2024-го, провівши вже за команду 106 матчів (49 голів і 17 асистів). Його чинний контракт із "матрацниками" розрахований до 30 червня 2030-го.

Раніше головний тренер мадридців Дієго Сімеоне підтвердив, що нападник збірної Аргентини не покине клуб влітку поточного року-2026/27.

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