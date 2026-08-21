І це не Барселона: Атлетико визначився із клубом, у який готовий продати Альвареса

Мадридський Атлетико готовий відпустити свого нападника Хуліана Альвареса лише в одну команду.

Про це інформує Mundo Deportivo.

"Матрацники" готові розглянути пропозицію лондонського Арсенала, який зацікавлений у придбанні чемпіона світу-2022. Водночас мадридці не налаштовані розглядати будь-який запит від Барселони. Для "блаугранас" трансфер Альвареса є пріоритетною ціллю. Сам футболіст також прагне продовжити свою кар'єру у каталонському колективі.

26-річний форвард не поспішає давати свою згоду на переїзд у туманний Лондон, адже до останнього вірить, що його агентам вдасться переконати керівництво Атлетико щодо можливого переходу у Барселону.

"Каноніри" пропонували за перехід аргентинця 90 мільйонів фунтів, тоді як іспанський клуб очікував запит у розмірі понад 100 мільйонів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Хуліан у 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Хуліан виступає за Атлетико з літа 2024-го, провівши вже за команду 106 матчів (49 голів і 17 асистів). Його чинний контракт із "матрацниками" розрахований до 30 червня 2030-го.

Раніше головний тренер мадридців Дієго Сімеоне підтвердив, що нападник збірної Аргентини не покине клуб влітку поточного року-2026/27.