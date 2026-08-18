Сімеоне підтвердив, що Альварес залишиться в Атлетико Мадрид

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне підтвердив, що нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес не покине клуб влітку поточного року.

Слова тренера наводить Фабріціо Романо.

"Якщо власник клубу висловився настільки чітко та прямо, то тут більше нічого додати. Це як у суді: більше немає простору для сумнівів", – заявив Сімеоне.

Раніше президент Атлетико Енріке Сересо заявив, що не продасть Альвареса у поточне трансферне вікно. Сам форвард хоче перейти в Барселону, також на нього претендує лондонський Арсенал.

У певний момент Альварес навіть розглядав можливість бойкоту тренувань Атлетико. Нагадаємо, що Хуліан виступає за "матрацників" із літа 2024 року. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).