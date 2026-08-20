Хуліане, моргни двічі: зірка Атлетико налякав фанатів сумним фото у клубній формі

Нападник Атлетико Хуліан Альварес несподівано став героєм соцмереж після офіційної фотосесії мадридського клубу перед стартом сезону-2026/27.

26-річний аргентинець позував у новій формі Атлетико, однак його вираз обличчя настільки здивував уболівальників, що фотографія миттєво розлетілася мережею.

Альварес виглядав надзвичайно сумним та серйозним, через що фанати почали жартувати, що футболіст нібито зовсім не хоче залишатися в Мадриді.

🇦🇷😳 Uf, la diferencia entre las tres fotos oficiales de Julián Álvarez con Atlético Madrid. https://t.co/Z6PWRKQIRb pic.twitter.com/EjQJmMnKdU — JS (@juegosimple__) August 19, 2026

Інші пішли ще далі та почали створювати меми, зображуючи Альвареса за ґратами або додаючи до фото натяки на його можливий перехід до Барселони чи Реала.

Причина таких жартів – трансферні чутки навколо аргентинця. Цього літа інтерес до Альвареса приписували одразу кільком топклубам. Втім, Атлетико не захотів відпускати свого головного форварда.

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Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне також неодноразово демонстрував, що розраховує на аргентинця та планує будувати команду навколо нього.

Зазначимо, що у певний момент Альварес навіть розглядав можливість бойкоту тренувань Атлетико. Нагадаємо, що Хуліан виступає за "матрацників" із літа 2024 року. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).