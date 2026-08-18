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Арсенал спробує підписати лідерів Ювентуса та Атлетико – ЗМІ

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 16:36
Арсенал спробує підписати лідерів Ювентуса та Атлетико – ЗМІ
Кенан Їлдиз
Getty Images

Лондонський Арсенал розглядає можливість підписання лівого вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза або нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє The Athletic.

Обидва гравці є у довгострокових трансферних планах "канонірів". Наразі мова не йде про офіційну пропозицію. Англійський клуб активно стежить за ситуацією навколо обох футболістів та чекає на можливість оформити трансфер когось із них.

Чемпіон АПЛ-2025/26 прагне підсилити атакувальну лінію на тлі чуток про ймовірний відхід Габріела Мартінеллі.

Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" навіть не розглядатиме пропозиції щодо Їлдиза менші за 86 мільйонів фунтів. Цікаво, що Арсенал уже намагався підписати турецького вінгера у червні 2026-го, але тоді Ювентус відхилив пропозицію у розмірі 100 мільйонів євро.

Щодо Альвареса, то Хуліан довгий час був головною ціллю Мікеля Артети. "Каноніри" пропонували за перехід гравця 90 мільйонів фунтів, тоді як іспанський клуб очікує понад 100 мільйонів. ЗМІ активно сватають аргентинця у Барселону.

Відзначимо, що Їлдіз та Альварес мають чинні угоди з Ювентусом та Атлетико Мадрид відповідно – до 30 червня 2030 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Кенана у 75 мільйонів євро, тоді як Хуліан вартує 120 мільйонів.

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