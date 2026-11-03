Атлетико – Баварія: коли та де дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, відбудеться поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому мадридський Атлетико вдома прийматиме мюнхенську Баварію.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Метрополітано" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що в попередньому турі обидві команди зіграли внічию. "Матрацники" не визначили сильнішого зі Штутгартом (1:1), а підопічні Венсана Компані розписали мирову з Арсеналом (2:2).

Це буде дев'яте очне протистояння між командами в Лізі чемпіонів. Чотири рази перемагали мюнхенці, а ще по два рази було зафіксовано нічию та тріумф Атлетико.