Це справа кількох днів: Кейн розповів, чи продовжить контракт із Баварією

Володар Золотого м'яча-2026 Гаррі Кейн підтвердив, що незабаром підпише нову угоду з мюнхенською Баварією, адже сторони вже досягнули усної домовленості.

Слова футболіста цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я б сказав, це справа кількох днів. У нас відбулися гарні розмови протягом цих вихідних і сьогодні також. Я знаю, що постійно кажу, ніби ми близькі, але зараз ми надзвичайно близькі", – відповів англієць.

Його чинний контракт розрахований до кінця поточного сезону-2026/27. Портал Transfermarkt оцінює вартість 33-річного забивного форварда у 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кейн виступає за німецький гранд із літа 2023-го, коли перебрався з англійського Тоттенгема. Відтоді провів у футболці мюнхенців 160 матчів (156 голів і 41 асист), а також завоював 5 титулів.

Після здобуття ЗМ-2026 з'явилася інформація, що Гаррі може отримати лицарське звання.

Додамо, що 3 листопада Баварія зіграє проти мадридського Атлетико у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27. Початок – о 22:00 (за київським часом).