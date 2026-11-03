Атлетико – Баварія: букмекери назвали фаворита центрального матчу 4 туру Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, о 22:00 (за київським часом) мадридське Атлетико зіграє проти мюнхенської Баварії у центральному поєдинку 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Матч відбудеться на домашньому стадіоні іспанського клубу – "Метрополітано". Гру розсудить відомий французький арбітр Франсуа Летексьє.

На думку букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є Атлетико. Перемогу господарів оцінюють у 2,22, тоді як на звитягу мюнхенців стоїть коефіцієнт 3,68. Нічия – 2,59.

Очікується, що гра буде результативною, адже коефіцієнт 1,7 стоїть на тотал голів у матчі більше 3-х.

Швидше за все, що обидві команди потішать своїх уболівальників м'ячами: так – 1,45, ні – 2,62.

Найближча зустріч стане 9-ю лобовою у протистоянні між Атлетико та Баварією. Перевагою за кількістю перемог володіють футболісти німецького клубу – 4 проти 2-х звитяг у "матрацників". Ще 2 матчі завершувалися мировою.

Востаннє колективи грали між собою у груповому етапі ЛЧ сезону-2020/21. У першому поєдинку мюнхенці оформили розгром 4:0, а у другому матчі була зафіксована нічия 1:1.

До цієї зустрічі підопічні Венсана Компані підходять у статусі 14-ї команди турнірної таблиці турніру, маючи у своєму активі 5 балів. Натомість в Атлетико 4 очки та 16-та сходинка.

Раніше повідомлялося, що ушкодження у поєдинку проти дортмундської Боруссії отримали два гравці мюнхенського гранда – Серж Гнабрі та Ісмаель Сайбарі.