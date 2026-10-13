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Атлетико – Манчестер Юнайтед: де дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 13 жовтня 2026, 12:37
Атлетико – Манчестер Юнайтед: де дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів
Атлетико – Манчестер Юнайтед: де дивитись матч 13 жовтня
Getty Images

У вівторок, 13 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому мадридський Атлетико вдома прийматиме Манчестер Юнайтед.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Метрополітано" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що в першому турі "матрацники" поступились Ліверпулю з рахунком 1:2. "Червоні дияволи" не залишили шансів Сабаху, розгромивши азербайджанців 4:0.

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