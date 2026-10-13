Атлетико – Манчестер Юнайтед: де дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому мадридський Атлетико вдома прийматиме Манчестер Юнайтед.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Метрополітано" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що в першому турі "матрацники" поступились Ліверпулю з рахунком 1:2. "Червоні дияволи" не залишили шансів Сабаху, розгромивши азербайджанців 4:0.