Сімеоне публічно висміяв фаната Барселони після чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне емоційно відреагував на вихід своєї команди до півфіналу Ліги чемпіонів після протистояння з Барселоною.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

По завершенню матчу-відповіді наставник "матрацників" звернувся до одного з уболівальників каталонців. Він відповів фанату, який вигукував щось неприємне на його адресу.

Аргентинець не став мовчати. Спеціаліст жестами продемонстрував, що прихильнику Барселони час йти спати.

Зазначимо, що в наступній стадії турніру Атлетико зіграє проти переможця пари Арсенал – Спортинг. Вони визначатимуть сильнішого 15 квітня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Сімеоне прокоментував тріумф своєї команди. Він розповів, завдяки чому вдалось пройти Барселону після дуже непростого старту гри.