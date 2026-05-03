Сімеоне провів 1000-й матч у тренерській кар'єрі

Матч 34-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Атлетико переміг Валенсію (2:0), став 1000-м у тренерській кар'єрі Дієго Сімеоне.

Про це повідомив офіційний сайт мадридського клубу.

795 матчів із 1000 Сімеоне провів на тренерській лаві Атлетико, а з них – 550 у Ла Лізі.

Під час тренерської кар'єри аргентинець також очолював Расінг (34 матчі у 2006 і 2011), Естудіантес (61 матч у сезоні 2006/07), Рівер Плейт (45 матчів у сезоні 2007/08), Сан-Лоренсо (47 матчів у сезоні 2009/10), а також Катанію (18 матчів у сезоні 2010/11). Мадридський Атлетико Сімеоне очолив у грудні 2011 року.

На рахунку 56-річного тренера 563 перемоги, у 225 поєдинках його команди зіграли внічию, а у 212 програли. Підопічні аргентинця забили 1641 м'яч та пропустили 895.

Упродовж 20-річної кар'єри Сімеоне здобув 10 трофеїв: Торнео Апертура з Естудіантес (2006), Торнео Клаусура з Рівер Плейт (2008). З Атлетіко виграв дві Ла Ліги (2013/14 та 2020/21), Кубок Іспанії (2012/13), Суперкубок Іспанії (2014), дві Ліги Європи (2011/12 та 2017/18) і два Суперкубки Європи (2012 та 2018).

Свій наступний матч Атлетико зіграє у Лізі чемпіонів 5 травня проти лондонського Арсенала. Перший поєдинок не визначив переможця та завершився внічию 1:1.

