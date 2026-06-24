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Here we go від Романо: Челсі домовився про трансфер найкращого захисника Серії А сезону-2025/26

Денис Іваненко — 24 червня 2026, 10:46
Here we go від Романо: Челсі домовився про трансфер найкращого захисника Серії А сезону-2025/26
Марко Палестра
Getty Images

Правий латераль Аталанти Марко Палестра найближчим часом змінить клубну прописку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, він стане гравцем лондонського Челсі. Сторони вже досягли усної домовленості про трансфер.

Бергамаски отримають за цей перехід понад 55 мільйонів євро. Також в угоді прописаний відсоток від майбутнього продажу гравця.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 перспективний італієць виступав на правах оренди за Кальярі. Він провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

21-річний Палестра став найкращим захисником Серії А в минулій кампанії. Його також хотів підписати міланський Інтер.

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Аталанта Челсі Марко Палестра

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