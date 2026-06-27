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Челсі підписав контракт із найкращим захисником Серії А сезону-2025/26

Олександр Булава — 27 червня 2026, 17:27
Челсі підписав контракт із найкращим захисником Серії А сезону-2025/26
Марко Палестра
Getty Images

Правий латераль Аталанти Марко Палестра підписав контракт з Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Угода з "синіми" розрахована до літа 2033 року, яка містить опцію продовження ще на рік. Зарплата Палестри становитиме 5 мільйонів євро на рік. Незабаром очікується офіційне оголошення трансферу.

Як повідомляв Фабріціо Романо, бергамаски отримають за цей перехід понад 55 мільйонів євро. Також в угоді прописаний відсоток від майбутнього продажу гравця.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 перспективний італієць виступав на правах оренди за Кальярі. Він провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

21-річний Палестра став найкращим захисником Серії А в минулій кампанії. Його також хотів підписати міланський Інтер.

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