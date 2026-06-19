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Аталанта підпише українського форварда – ЗМІ

Олег Дідух — 19 червня 2026, 18:18
Аталанта підпише українського форварда – ЗМІ
Богдан Попов
Getty Images

19-річний український нападник Емполі Богдан Попов стане гравцем Аталанти.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Після того, як Попов гучно заявив про себе в Серії В у складі Емполі, український форвард привернув до себе ряду клубів Серії А, серед яких були Кальярі та Удінезе. Проте Аталанта зіграла на випередження та узгодила трансфер, сума якого складе близько 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Попов доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2024/25).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Аталанта Емполі Богдан Попов

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