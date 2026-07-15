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Астон Вілла завершує рекордний у своїй історії трансфер

Олександр Булава — 15 липня 2026, 20:24
Астон Вілла завершує рекордний у своїй історії трансфер
Жоан Манзамбі
Getty Images

Вінгер Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє The Athletic.

Очікується, що Манзамбі пройде медичне обстеження в четвер, 16 липня, після чого підпише контракт.

Вілла погодилася сплатити рекордну для клубу суму, що перевищує 50 мільйонів фунтів, виплачених Евертону за Амаду Онану у 2024 році. Цей перехід також стане рекордним продажем футболіста в історії Фрайбурга.

У сезоні 2025/26 Манзамбі зіграв 47 матчів за Фрайбург, у яких забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Він був одним із лідерів збірної Швейцарії на цьогорічному чемпіонаті світу, де у 4 матчах забив 3 голи та зробив 2 асисти.

Як відомо, він не зміг допомогти команді у матчі проти Аргентини, яка і вибила швейцарців в 1/4 фіналу турніру.

Зазначимо, що раніше на Жоана претендував Ньюкасл.

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